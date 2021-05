Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt perd un autre soldat…

Publié le 25 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Comme prévu, Hiroki Sakai a décidé de quitter l’OM après cinq ans de bons et loyaux services, et le latéral droit japonais s’en est expliqué.

Inconnu du public français à son arrivée libre à l’OM en 2016, Hiroki Sakai a rapidement réussi à se faire adopter des supporter de par sa combativité et son état d’esprit irréprochable. Le latéral droit japonais, qui a subi de plein fouet l’arrivée de Pol Lirola en janvier dernier, avait néanmoins perdu son statut de titulaire ces derniers temps. Et dans un message diffusé dimanche soir sur son compte Instagram, Sakai a confirmé qu’il s’apprêtait à quitter l’OM.

« Je souhaite tout le succès possible à l’OM »