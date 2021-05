Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Agüero… Guardiola lâche une annonce fracassante !

Publié le 24 mai 2021 à 8h30 par T.M.

Ce dimanche, Sergio Agüero faisait ses adieux à Manchester City. Et Pep Guardiola l’a confirmé, l’Argentin devrait rejoindre le FC Barcelone… avec un certain Lionel Messi.

Quelle belle fin pour Sergio Agüero ! Ce dimanche, l'Argentin disputait son dernier match de Premier League avec Manchester City et face à Everton, El Kun a inscrit un doublé. N’ayant désormais plus que la finale de Ligue des Champions, le buteur de 32 ans va pouvoir se tourner vers son avenir. En fin de contrat, Agüero devrait évoluer au FC Barcelone la saison prochaine. Le dossier est quasiment bouclé et ne manquerait désormais plus que l’officialisation. Une officialisation quasiment actée par Pep Guardiola.

« Agüero va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi »