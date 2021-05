Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marseille ne s’est pas trompé avec Arkadiusz Milik !

Publié le 24 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

En pleine forme avec l’OM depuis son arrivée, Arkadiusz Milik est annoncé sur le départ par différents journaux italiens. Néanmoins, l’ancien joueur du club phocéen et actuel milieu de terrain de Sassuolo Maxime Lopez espère que le Polonais restera à l’OM.

Prêté pour une durée d’un an et demi en janvier dernier par le Napoli avec une option d’achat sous conditions, Arkadiusz Milik semble enfin être le grantakan tant recherché par l’OM depuis le départ de Michy Batshuayi en 2016. Ayant trouvé à plusieurs reprises le chemin des filets en cette deuxième partie de saison, Milik a attiré le regard de formations italiennes dont la Juventus qui verrait d’un bon oeil son arrivée à l’intersaison. De son côté, Arkadiusz Milik a assuré à Canal+ qu’il n’avait jamais acté son départ de l’OM et que ce n’était que des rumeurs étalées dans la presse. Ancien minot de l’OM, Maxime Lopez espère que Milik restera.

« Il a été très bon et est très connu en Italie. J’espère qu’il va rester »