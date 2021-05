Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Weissbeck (Sochaux) toujours partant

Publié le 23 mai 2021 à 15h42 par La rédaction

Capitaine et joueur incontournable du FC Sochaux, Gaëtan Weissbeck intéresse de nombreux clubs, notamment en Ligue 1. Et malgré les propos de son président, il reste sur le départ.