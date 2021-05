Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message poignant de ce joueur sur son départ !

Publié le 25 mai 2021 à 13h10 par D.M. mis à jour le 25 mai 2021 à 13h23

Arrivé à l'OM en 2016, Hiroki Sakai a pris la décision de quitter Marseille et de retourner au Japon. Le joueur de 31 ans est revenu longuement sur ce choix.

La fin de saison en Ligue 1 a été synonyme de fin d’aventure pour de nombreux joueurs marseillais. Joueur clé de l’effectif marseillais, Florian Thauvin a fait ses adieux à l’OM. Le champion du monde va s’envoler pour les Tigres de Monterrey où il retrouvera son ancien partenaire André-Pierre Gignac. Ce lundi, un autre joueur de Jorge Sampaoli a officialisé son départ. Sur les réseaux sociaux, Hiroki Sakai a annoncé qu’il quittait l’OM pour poursuivre sa carrière au Japon. Le joueur de 31 ans a justifié sa décision dans les colonnes de La Provence .

« Je n’ai qu’un sentiment de reconnaissance pour l’OM »