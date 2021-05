Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Radonjic sur son avenir !

Publié le 25 mai 2021 à 20h15 par T.M.

Prêté avec option d’achat au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic n’a pas vraiment envie de revenir à l’OM, préférant continuer avec le club allemand.

Décevant depuis son arrivée à l’OM, Nemanja Radonjic a été prêté au Hertha Berlin lors du dernier mercato hivernal. Et après des débuts très compliqués en Allemagne, le Serbe a su se ressaisir et faire bonne impression de l’autre côté du Rhin. Et grâce à ses bonnes performances, Radonjic pourrait bien avoir convaincu les dirigeants du Hertha Berlin de le conserver en levant l’option d’achat négociée avec l’OM, à hauteur de 12M€.

« J'aimerais continuer à jouer au Hertha à l’avenir »