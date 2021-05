Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La barre est fixée à 100M€ pour Camavinga !

Publié le 25 mai 2021 à 18h10 par T.M.

Entre le PSG et Eduardo Camavinga, l’intérêt serait visiblement réciproque. Toutefois, tomber d’accord avec Rennes sera une mission complexe.

Du côté du PSG, on plancherait déjà depuis un certain moment sur le mercato estival. Et les priorités seraient connues pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Ainsi, l’une des missions de Leonardo sera notamment de trouver un nouveau milieu de terrain et celui-ci pourrait venir de Rennes puisqu’Eduardo Camavinga serait décidé à rejoindre le PSG. Ne voulant pas prolonger en Bretagne, l’international français voudrait continuer sa progression avec le club de la capitale où Nasser Al-Khelaïfi aurait actuellement pris les choses en main pour négocier ce transferts.

Un montant colossal !