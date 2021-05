Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante du clan Camavinga sur son avenir !

Publié le 25 mai 2021 à 16h10 par T.M.

A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, l’avenir d’Eduardo Camavinga fait énormément parler. Et en coulisse, une grosse bombe aurait été lâchée.

A 18 ans, Eduardo Camavinga est déjà à un moment important de sa carrière. En effet, n’ayant plus qu’un an de contrat, le joueur de Rennes doit trancher entre prolonger et partir. Et du côté de la Bretagne, on souhaite bien évidemment le conserver, mais sans nouveau contrat, cela sera compliqué. Ce lundi, Nicolas Holveck, président de Rennes, avait d’ailleurs été clair concernant l’avenir de Camavinga : « S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ ».

Quitter Rennes pour le PSG !