Mercato - OM : Le message très troublant de Milik sur son avenir…

Publié le 25 mai 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été après seulement six mois passés à l’OM, Arkadiusz Milik a diffusé un message pour le moins énigmatique sur les réseaux sociaux confirmant fortement la tendance d’un transfert.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato de janvier sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Naples, Arkadiusz Milik s’est très rapidement imposé comme un élément indispensable du projet McCourt. Le buteur polonais a empilé les buts en Ligue 1 depuis son arrivée (9 buts), reléguant d’ailleurs au second plan Dario Benedetto. Mais son avenir à l’OM semble plus incertain que jamais…

« Je remercie mes coéquipiers, le club… »