Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déjà fixé pour De Ligt ?

Publié le 26 mai 2021 à 7h30 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt serait l’un des grands rêves de Joan Laporta au FC Barcelone.

Cet été, il y aura beaucoup de changements au FC Barcelone. Plusieurs chantiers existent et c’est notamment le cas pour la défense centrale, ou Gerard Piqué approche de la fin, mais où il y aura surtout des départs. Cela pourrait notamment être le cas pour Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Le nouveau président Joan Laporta souhaiterait frapper fort et après l’arrivée d’Eric Garcia de Manchester City, il souhaiterait miser sur Matthijs de Ligt. Très performant cette saison en Serie A, le Néerlandais avait décidé en 2019 de snober le Barça pour rejoindre la Juventus.

Impossible que la Juve laisse filer De Ligt pour la presse italienne