Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dernier obstacle nommé Mourinho pour ce coup à 0€ ?

Publié le 26 mai 2021 à 7h00 par A.C.

En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum pourrait rejoindre le FC Barcelone cet été... à moins que José Mourinho ne change les choses !

Avec la crise actuelle, les clubs doivent se montrer particulièrement inventifs sur le mercato estival. Et c’est le FC Barcelone qui pourrait très bien s’en sortir. Le club catalan aurait en effet bouclé plusieurs arrivées, sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Cela serait notamment le cas avec Eric Garcia et Sergio Aguero de Manchester City, de Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais et de Georginio Wijnaldum, qui a tout récemment annoncé son départ de Liverpool.

Wijnaldum le milieu de terrain demandé par Mourinho