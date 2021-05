Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Très proche de Lionel Messi, Luis Suarez n’a pas manqué de conseiller la star du FC Barcelone pour son avenir.

Au 30 juin, Lionel Messi sera sans club. En effet, l’Argentin arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone et pour le moment, ce dossier n’est toujours pas réglé. Alors que Joan Laporta va tout faire pour retenir la Pulga, rien ne dit qu’elle acceptera de prolonger. Dans ce cas-là, Messi sera alors libre de s’engager où il le souhaite. Tout le monde cherche donc à savoir ce que fera le sextuple Ballon d’Or et certains n’hésitent pas à glisser quelques conseils à Lionel Messi. Cela a notamment été le cas de Luis Suarez.

« C’est ce que je lui conseillerais »