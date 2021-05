Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme conseil de Luis Suarez pour son avenir !

Publié le 25 mai 2021 à 16h45 par B.C.

Proche de Lionel Messi, Luis Suarez espère que son ami finira par prolonger son contrat avec le FC Barcelone, alors que le PSG reste attentif dans ce dossier.

Désireux de finir la saison avec le FC Barcelone avant de se prononcer sur sa situation, Lionel Messi garde le silence. Pourtant, l’Argentin sera bientôt libre de tout contrat, plaçant Joan Laporta dans une situation inconfortable. Le président du FC Barcelone a fait de la prolongation de Messi une priorité et travaille actuellement sur une offre susceptible de convaincre l’Argentin. Pendant ce temps, le PSG reste à l’affût et se verrait bien récupérer librement Lionel Messi lors du prochain mercato estival, d’autant que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Mais en Espagne, on espère que la Pulga décidera de rester.

« Je serais heureux que Messi prolonge »