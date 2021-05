Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Koeman, Bartomeu, Messi… Luis Suarez fracasse le FC Barcelone !

Publié le 25 mai 2021 à 13h30 par B.C.

Fraichement sacré champion d’Espagne avec l’Atlético, Luis Suarez n'en oublie pas pour autant la fin de son histoire d'amour avec le FC Barcelone. Interrogé par la Cope ce lundi, l'Uruguayen en a profité pour régler ses comptes avec le club culé, qui ne souhaitait pas le conserver l’été dernier.

Après six saisons du côté du FC Barcelone, Luis Suarez quittait la Catalogne par la petite porte lors du dernier mercato estival. L’Uruguayen a en effet été victime du dégraissage de l’effectif mis en place par le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, une décision qui a toujours du mal à passer aujourd’hui. Près d’une année après son départ du Barça, Luis Suarez est en effet en pleine réussite à l’Atlético de Madrid, sacré champion d’Espagne le week-end dernier grâce en partie à l’efficacité de l’attaquant, auteur de 21 buts en 32 rencontres. Dès qu’il en a l’occasion, le joueur de 34 ans en profite donc pour tacler son ancien club. « Barcelone ne m'a pas valorisé... ils m'ont sous-estimé et l'Atlético a ouvert ses portes pour me donner une opportunité. Beaucoup de gens ont souffert avec moi, ma femme, mes enfants... cela fait beaucoup d'années que je suis dans le football et c'est celle qui m'a le plus fait souffrir. Je serai toujours reconnaissant envers l'Atlético pour m'avoir fait confiance », lâchait Suarez au micro de Movistar après le coup de sifflet final face à Valladolid (2-1).

« J’ai vu que Koeman n’avait pas de personnalité »

Invité de la Cope ce lundi soir, Luis Suarez s’est de nouveau prononcé sur son départ houleux du FC Barcelone, en profitant pour régler ses comptes avec Josep Maria Bartomeu et Ronald Koeman : « Je serai toujours reconnaissant envers Barcelone, mais ils m'ont utilisé. Je n'ai eu aucun problème. On le sent quand on n'est pas utile au club. Après m’avoir dit qu'il ne comptait pas sur moi, Koeman m'a dit "si demain ce n'est pas résolu, je compte sur toi". J'ai vu qu'il n'avait pas de personnalité. Je n'ai pas compris cette façon de faire, comme si je n'avais rien fait pour le club . » Une attitude qui a du mal à passer pour l'Uruguayen, d'autant que ce dernier était dans le même temps sollicité par sa direction pour tenter de retenir Lionel Messi : « Il (Bartomeu, NDLR) a tout dit dans la presse au lieu de m'appeler personnellement et de me dire qu'il ne voulait pas de moi. Au moment où ils voulaient que Messi reste, ils m'ont appelé pour le convaincre, pour parler à Griezmann, pourquoi ne m'ont-ils pas appelé quand ils voulaient que je parte ? Que l'on vienne me l'expliquer, ou que l'entraîneur vienne me dire qu’il ne compte pas sur moi parce qu’il veut un autre attaquant . »

Suarez veut continuer à l’Atlético