Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino confirme son départ !

Publié le 25 mai 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kays Ruiz-Atil va comme prévu le club de la capitale. Et le jeune milieu de terrain a confirmé la nouvelle ce mardi matin.

La malédiction des jeunes titis continue au PSG ! Après avoir perdu notamment Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi qui sont partis libres il y a un an, un autre grand espoir du club de la capitale acte son départ du Parc des Princes cet été : Kays Ruiz-Atil (18 ans). Le jeune milieu de terrain, qui était arrivé du FC Barcelone en 2015, est donc arrivé au terme de son aventure au PSG, d’autant qu’il n’entrait pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino. Ruiz-Atil a officialisé son départ via un post sur Instagram .

« Ici, je suis devenu un homme »