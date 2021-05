Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Lionel Messi ?

Publié le 25 mai 2021 à 11h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi se rapproche de la fin de son contrat, le FC Barcelone cherche un moyen de conserver l’Argentin, courtisé par le PSG. Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, pourrait d’ailleurs jouer un rôle crucial dans ce dossier.

Le temps presse pour le FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi. L’Argentin arrive en fin de contrat et semble encore loin d’une prolongation avec le club culé. Joan Laporta n’aurait toujours pas dégainé d’offre à sa star et attendrait le résultat de l’audit économique pour en savoir plus sur l’état des finances du Barça. Le danger est grand pour les Blaugrana puisque le PSG est à l’affût pour récupérer Lionel Messi, au cas où ce dernier décidait de quitter le club culé. Cependant, Joan Laporta ferait face à un problème majeur…

L’avenir de Messi dépendrait de la Liga