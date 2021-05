Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour Moïse Kean !

Publié le 25 mai 2021 à 10h45 par B.C.

Prêté sans option d’achat l’été dernier par Everton, Moïse Kean a séduit Leonardo pour sa première année au PSG. Le directeur sportif parisien s’activerait désormais pour conserver l’international italien, et les discussions avanceraient…

Pour sa première saison au PSG, Moise Kean a répondu aux attentes avec 19 buts inscrits toutes compétitions confondues. Désormais, l’avenir de l’attaquant reste incertain, puisque Leonardo ne dispose pas d’option d’achat pour le conserver et devra lancer les négociations avec Everton pour conserver l’Italien. Comme vous l’a révélé le10sport.com en mars dernier, Moise Kean souhaite rester dans la capitale et a confirmé cette envie sur Instagram à l’issue du dernier match du PSG à domicile : « Heureux d'avoir marqué lors du dernier match au Parc des Princes. J'espère vous voir la saison prochaine ! » Le plus dur commence donc pour Leonardo, et les négociations auraient débuté.

Everton laisse la porte ouverte pour Kean