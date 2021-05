Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour à l’OL ? La réponse franche de Karim Benzema !

Publié le 25 mai 2021 à 11h00 par Th.B.

Formé à l’OL, Karim Benzema pourrait revenir à terme au sein du club rhodanien pour y finir sa dernière ou pour une One Last Dance. Néanmoins, en l’état, cette option n’est pas prise en considération par l’attaquant du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Real Madrid, Karim Benzema pourrait donc être libre dans un an et donc potentiellement revenir à l’OL gratuitement. Un retour à Lyon serait dans un coin de la tête du buteur du Real Madrid comme son ancien représentant l’a fait savoir. « Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon ! ». a confié en avril dernier Karim Djaziri, son ancien agent, à Made In Foot . Le Real Madrid aimerait en effet prolonger le contrat de Benzema jusqu’en juin 2023. Et du côté du principal intéressé, la tête n’est pas à l’OL. Du moins pour le moment.

« À Lyon, j’aimerais que ce que j’ai déjà fait là-bas reste éternellement »