Mercato - PSG : Leonardo prévoit un grand ménage pour cet été !

Publié le 26 mai 2021 à 4h45 par T.M.

L’été promet d’être agité au PSG. Et alors que l’effectif de Mauricio Pochettino pourrait considérablement changer, de nombreux joueurs seraient sur le départ.

Ayant remporté le Trophée des Champions et la Coupe de France, le PSG n’a toutefois pas réalisé une bonne saison, ayant perdu son titre en Ligue 1 et n’ayant pas réussi à gagner la Ligue des Champions. La saison prochaine, il va donc falloir relever la tête et revenir plus fort pour espérer faire mieux. Et cela passera par différents changements au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Leonardo aimerait ainsi recruter quelques renforts, mais avant cela, il faut vendre pour avoir des liquidités.

Plusieurs départs au PSG !