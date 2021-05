Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau renfort à 0€ pour le Barça ?

Publié le 26 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone va se renforcer à moindre coût. En effet, les recrues à 0€ vont visiblement se succéder en Catalogne.

Alors que la crise économique frappe de plein fouet les clubs européens, le FC Barcelone fait partie de ceux les plus touchés, d’autant plus que les Blaugrana accusent déjà une énorme dette. Une situation financière qui n’aide en rien Joan Laporta à mettre son nouveau projet en place. Toutefois, cela ne devrait pas l’empêcher de recruter. En effet, cet été, le Barça pourrait s’offrir de nouveaux joueurs sans mettre la main à la poche. Si rien n’est encore officiel, Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, tous en fin de contrat, sont attendus prochainement à Barcelone.

Et maintenant Kays Ruiz ?