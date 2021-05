Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Braithwaite ?

Publié le 26 mai 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors que Joan Laporta suivrait plusieurs dossiers pour son mercato, le président du FC Barcelone pourrait avoir quelques difficultés pour se séparer de certains indésirables, comme Martin Braithwaite.

Malgré le faible budget et la situation économique du FC Barcelone, Joan Laporta aurait quelques projets cet été. Le président du Barça voudrait renforcer l’effectif blaugrana avec des joueurs à un prix réduit. Par conséquent, des noms comme Sergio Agüero ou Memphis Depay sont régulièrement liés au club catalan puisqu’ils sont en fin de contrat en juin prochain. Mais Joan Laporta espérerait également récupérer de l’argent et compterait donc sur les départs de plusieurs indésirables. Néanmoins, l’un d’eux pourrait rendre la tâche beaucoup plus compliquée à la direction catalane.

Braithwaite ne s’envisagerait qu’au Barça