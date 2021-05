Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va trancher pour Ronald Koeman !

Publié le 25 mai 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’avenir de Ronald Koeman est incertain depuis maintenant plusieurs semaines, le président du FC Barcelone, Joan Laporta devrait trancher sur la question dans les prochaines heures. Et dans le même temps, une tendance se dégagerait déjà pour son éventuelle succession.

Arrivé l’été dernier sur le banc du FC Barcelone, le poste de Ronald Koeman serait déjà menacé. En effet, depuis plusieurs semaines, la presse espagnole n’a de cesse d’affirmer que le Néerlandais est en grand danger, fragilisé par la saison délicate du club catalan. Au cours de cet exercice 2020/2021, le Barça n’a effectivement remporté qu’une Copa del Rey contre l’Athletic Club. Autrement, l’équipe barcelonaise s’est montrée pour le poins inconstante malgré quelques promesses entrevues, et elle a surtout calé dans les moments clés de la saison, que ce soit en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG que dans la course au titre en Liga remportée par l’Atlético de Madrid.

Réponse ce mardi pour Ronald Koeman !

En conséquence, à un an de la fin de son contrat, Ronald Koeman pourrait être démis de ses fonctions. Pour l’heure, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas est dans une position plus qu’inconfortable dans la mesure où il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais il devrait être fixé dans les prochaines heures ! En effet, comme le rapporte les médias espagnols ce mardi après-midi, une réunion est prévue en fin de journée, en présent de Joan Laporta, de Ronald Koeman ainsi que de Mateu Alemany. Et comme l’a indiqué Jugones , celle-ci devrait trancher de manière définitive au sujet de la continuité - ou non - du technicien de 58 ans sur le banc du Barça. Toutes les options seraient sur la table pour l’instant, mais le président des Blaugrana aurait prévu de lui communiquer sa décision ce jour.

Deux pistes sont déjà à écarter pour lui succéder