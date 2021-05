Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Le dénouement est imminent pour l’avenir de Koeman !

Publié le 25 mai 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone s’écrit en pointillés, l’entraîneur néerlandais devrait être fixé sur son sort incessamment sous peu.

Au sortir d’une saison délicate, Joan Laporta entend employer de grands moyens pour redresser la situation du FC Barcelone et lui permettre de retrouver son lustre d’antan. Et cela pourrait passer par le licenciement de Ronald Koeman, un an seulement après son arrivée au Barça et à un an de la fin de son contrat. En effet, en dépit du fait que son FC Barcelone ait montré des choses prometteuses cette année, il a calé dans les moments clés de la saison, que ce soit en Ligue des champions face au PSG en huitièmes de finale ou dans la course au titre de la Liga.

Tous les scénarios sont sur la table pour l’heure