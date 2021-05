Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une voie royale avec cet ancien du PSG !

Publié le 26 mai 2021 à 15h10 par La rédaction

Formé au PSG, Mattéo Guendouzi a de grandes chances de quitter Arsenal cet été. Le milieu de terrain pourrait rebondir à l'OM, qui cherche à renforcer son entrejeu.

L’OM a ciblé ses priorités pour le prochain mercato. Pablo Longoria souhaiterait notamment renforcer le milieu de terrain et est sur le point de réaliser un premier gros coup sur le marché. Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson et le deal pourrait être bouclé dans les prochains jours. Le président marseillais voudrait aussi mettre la main sur un profil plus défensif et aurait ciblé Mattéo Guendouzi, prêté cette saison par Arsenal au Hertha Berlin.

Arsenal veut se séparer de Guendouzi