Mercato - PSG : Leonardo est mis sous pression dans ce dossier chaud !

Publié le 26 mai 2021 à 12h15 par Th.B.

Alors que le PSG s’intéresserait au profil de Kieran Trippier dans le cadre de sa quête estivale d’un défenseur droit, l’Atletico de Madrid aurait lancé une offensive pour conserver l’international anglais : une offre de prolongation de contrat !

Kieran Trippier pourrait être le nouveau latéral droit du PSG si l’on en croit les récentes informations divulguées par The Athletic. En quête d’un arrière latéral avec l’imminent retour de prêt d’Alessandro Florenzi à la Roma, Leonardo scruterait le marché dans ce secteur de jeu et aurait notamment posé son regard sur le défenseur de l’Atletico de Madrid dont le contrat court jusqu’en juin 2023. Afin d’éviter le départ de son international anglais, le nouveau champion d’Espagne préparerait sa contre-attaque.

L’Atletico serait passé à l’action pour la prolongation de Trippier