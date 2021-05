Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez passe à la vitesse supérieure pour ce crack français !

Publié le 26 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient quitter le Real Madrid cet été, Jules Koundé serait visé par Florentino Pérez pour venir renforcer le secteur défensif.

Cet été, le secteur défensif du Real Madrid pourrait connaître de profonds changements. Recruté en 2005, Sergio Ramos arrive notamment en fin de contrat et semble encore loin d’une prolongation. Florentino Pérez refuse toujours de répondre aux exigences de son capitaine, souhaitant se réengager pour au moins deux années avec le Real Madrid. De son côté, Raphaël Varane est également dans le flou pour son avenir. Le champion du monde tricolore est lié avec les Merengue jusqu’en juin 2022 et pourrait être poussé vers la sortie cet été s’il ne renouveler pas rapidement. Une situation qui oblige le Real Madrid à anticiper l’arrivée d’un ou plusieurs défenseurs lors du prochain mercato. David Alaba est tout proche de rejoindre la Casa Blanca , et un autre joueur pourrait être recruté à ce poste par Florentino Pérez.

Le Real Madrid s’active pour Jules Koundé