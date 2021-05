Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a pris en main le dossier Camavinga !

Publié le 26 mai 2021 à 9h45 par Th.B.

Figurant depuis un moment dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga semble être devenu au fil de la progression de l’espoir français une priorité des propriétaires du PSG. Doha serait même aux commandes du dossier.

Eduardo Camavinga pourrait bien être le nouveau talent français à effectuer sa post-formation au PSG après Kylian Mbappé qui quittait pour rappel l’AS Monaco à l’été 2017 afin de poursuivre sa progression au Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport , qui est venu confirmer les informations du 10sport.com du 10 mai dernier, Eduardo Camavinga voudrait franchir un cap cet été en troquant la tunique rennaise pour le rouge et bleu de la parisienne. Et toute l’institution du PSG serait au garde à vous dans ce dossier, jusqu’à l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale.

L’émir du Qatar à la baguette du dossier Camavinga