Mercato - PSG : Eduardo Camavinga doit-il être la priorité de Leonardo cet été ?

Publié le 26 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, le PSG pourrait trouver son bonheur avec Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de Rennes doit-il alors être la priorité de Leonardo ?

Parmi les priorités de l’été, recruter un milieu de terrain serait tout en haut de la liste du PSG. En effet, considérant que Marco Verratti serait un peu seul à la création du jeu, Leonardo voudrait trouver l’alter ego de l’Italien. Reste désormais à dénicher la perle rare et elle pourrait d’ores et déjà être identifiée. Celle-ci pourrait se trouver en Ligue 1, du côté de Rennes, puisque le profil d’Eduardo Camavinga aurait tapé dans l’oeil du PSG. A 18 ans, l’international français n’a plus qu’un an de contrat avec Rennes. Une occasion idéale à saisir ?

L’option Camavinga