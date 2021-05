Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Camavinga !

Publié le 26 mai 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 26 mai 2021 à 8h17

Malgré les bruits de couloirs qui assuraient mardi une volonté claire d’Eduardo Camavinga de ne pas prolonger son contrat au Stade Rennais, l’international français qui figure dans le viseur du PSG n’aurait pas tenu ce discours à ses dirigeants et prendrait son temps pour son avenir.

Et si après Kylian Mbappé en 2017, le PSG misait sur un pur talent de la formation française avec Eduardo Camavinga au cours du prochain mercato ? Bien qu’il ait connu une saison plus délicate sur le plan sportif que l’exercice précédent, le milieu de terrain de 18 ans du Stade Rennais a toujours la cote sur le marché. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait le 10 mai dernier que le profil de Camavinga est apprécié à tous les secteurs de l’institution du PSG malgré l’intérêt d’Arsenal. Notre information a été confirmée par RMC Sport mardi. Le média révélait en outre que le clan Eduardo Camavinga aurait fait savoir aux dirigeants rennais la volonté du joueur de se lancer un nouveau challenge cet été, et que le choix du Français se portait sur le PSG afin de poursuivre sa formation dans l’hexagone. Néanmoins, Camavinga n’aurait pas encore tranché de la sorte pour son avenir.

Pas d’annonce de départ du clan Camavinga à Rennes, une décision pas imminente !