Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce du clan Koeman sur son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 9h00 par B.C.

Menacé à son poste, Ronald Koeman a rencontré ce mardi Joan Laporta pour faire le point sur son avenir au FC Barcelone. À l’issue de cette réunion, l’agent du Néerlandais a pris la parole et n’a pas caché son optimisme.

Nommé à la tête du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman se retrouve déjà menacé. Malgré la victoire du club culé en Coupe du Roi, le Néerlandais n’est pas parvenu à faire briller son équipe en Liga et en Ligue des champions, ce qui pourrait précipiter sa chute. Joan Laporta n’a jamais conforté son entraîneur depuis son retour à la tête du Barça et pourrait décider de s’en séparer dans les prochains jours afin d’insuffler une nouvelle dynamique au club. Dans ce contexte, Joan Laporta, Mateu Alemany et Ronald Koeman se sont retrouvés ce mardi pour évoquer l’avenir au cours d’une discussion qui n’a pas permis de prendre une décision finale, mais dans l’entourage du Néerlandais, on se montre très confiant pour l’avenir.

« Il est possible que Ronald puisse même rester au-delà de la saison 2021/22 »