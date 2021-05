Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup colossal s’offre à Joan Laporta !

Publié le 26 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Joan Laporta voudrait frapper fort avec le FC Barcelone. Et cela pourrait être possible avec… l’arrivée de Matthijs de Ligt.

De retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta veut remettre le club catalan sur le chemin de la victoire. Un nouveau projet va ainsi débuter cet été et cela se traduira par de nombreux changements au sein de l’effectif actuel de Ronald Koeman. Plusieurs arrivées sont attendues à l’instar de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Georginio Wijnaldum, qui devraient tous débarquer pour 0€. Une bonne nouvelle étant donné les finances du Barça, mais malgré cette situation économique, Laporta souhaiterait tout de même sortir le chéquier pour faire venir une star.

Le gros coup De Ligt !