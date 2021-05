Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli lancent les grandes manœuvres pour le recrutement !

Publié le 26 mai 2021 à 11h15 par D.M.

Pour pallier les multiples départs à l’OM, Pablo Longoria chercherait à renforcer l’ensemble de l'effectif. Entraîneur du club marseillais, Jorge Sampaoli espère avoir son mot à dire lors du prochain mercato estival.

L’OM a limité la casse cette saison en réussissant à se qualifier pour une compétition européenne, la Ligue Europa. Nommé président du club marseillais en février dernier par Frank McCourt, Pablo Longoria va pouvoir, désormais, se concentrer pleinement sur le recrutement. En effet, nombreux sont les joueurs susceptibles de partir lors de l’intersaison et le dirigeant devra essayer de les remplacer, malgré la situation financière délicate de l’OM.

Longoria a ciblé les besoins dans l'effectif de Sampaoli