Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles révélations de taille dans ce dossier brûlant !

Publié le 26 mai 2021 à 13h10 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, l'OM a trouvé un accord financier avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Le joueur pourrait débarquer à Marseille contre un chèque de 30M€, mais au sein de la formation phocéenne, cette somme serait considérée comme excessive.

Et si c’était lui la première recrue estivale de l’OM ? A la recherche de renforts au milieu de terrain, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Gerson, âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2023 avec Flamengo. Désireux de mettre la main sur le joueur brésilien, le président marseillais a formulé deux offres et la dernière a convaincu les dirigeants brésiliens. Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM a proposé 24M€ + 6M€ de bonus. Malgré l’irruption dans ce dossier de l’Atlético et du Real Madrid, Gerson a donné son accord pour rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine.

L'OM est optimiste dans le dossier Gerson