Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ben Talal lâche une nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 26 mai 2021 à 9h10 par D.M.

L'entourage du prince saoudien Al-Walid Ben Talal a démenti, une nouvelle fois, les rumeurs concernant un possible rachat de l'OM.

« Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » déclarait en février dernier Thibaud Vézirian au sujet de la vente de l’OM. La LFP aurait même contacté le journaliste afin de lui demander d'arrêter d'évoquer ce sujet. Depuis, Frank McCourt s’est rendu à Marseille et a assuré qu’il allait poursuivre l’aventure marseillaise. Mais malgré les sorties du propriétaire américain, Vézirian persiste et assure que la vente sera officialisée prochainement.

« Ces rumeurs relèvent bien évidemment de l’hystérie »