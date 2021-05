Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane totalement relancée ?

Publié le 26 mai 2021 à 8h30 par B.C.

Sacré champion d’Italie cette saison, Antonio Conte devrait quitter dans les prochaines heures l’Inter Milan, ce qui pourrait bouleverser la succession de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Si rien n’est encore acté, Zinedine Zidane semble bel et bien se rapprocher de la sortie. L’entraîneur du Real Madrid est annoncé sur le départ par plusieurs médias espagnols malgré son contrat le liant au club merengue jusqu’en juin 2022. Désireux de conserver le tacticien français, Florentino Pérez ne se ferait pas d’illusion et travaillerait d’ores et déjà sur sa succession avec les autres dirigeants. Plusieurs noms circulent pour prendre la relève de Zinedine Zidane, comme ceux de Massimiliano Allegri, Joachim Löw ou encore Raul, actuellement à la tête de l’équipe réserve du Real Madrid. Cependant, un autre entraîneur de renom pourrait rapidement faire irruption dans la short-list de la Casa Blanca .

Antonio Conte, nouveau candidat pour la succession de Zidane ?