Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur affiche un énorme regret avec Jorge Sampaoli !

Publié le 26 mai 2021 à 1h15 par D.M.

Alors qu'il a annoncé son départ de l'OM, Hiroki Sakai est revenu sur l'arrivée de Jorge Sampaoli et sur sa relation avec l'entraîneur argentin.

Arrivé en Europe en 2012, Hiroki Sakai a pris la décision de retourner au Japon. Joueur de l’OM depuis 2016, le latéral droit a officialisé son départ du club marseillais sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes de La Provence ce mardi, le joueur de 31 ans est revenu longuement sur ce choix : « Je ne voulais pas chercher un club en Europe pour éviter de devoir jouer contre l’OM. Si j’avais été l’adversaire de l’OM, je n’aurais pas eu envie d’entendre les sifflets des supporters marseillais contre moi… Avant de venir ici, j’avais décidé de terminer ma carrière en Europe dans un grand club comme l’OM. Les cinq dernières années, j’ai eu plusieurs propositions d’autres clubs. Mais cela ne m’a jamais tenté. » Sakai garde un merveilleux souvenir de son passage à l’OM où il a pu côtoyer, cette saison, Jorge Sampaoli.

« J’aurais aimé continuer à apprendre encore beaucoup de choses avec cet entraîneur »