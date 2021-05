Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cette piste de longue date de Leonardo ?

Publié le 26 mai 2021 à 0h15 par A.C.

Tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier, Marcelo Brozovic serait toujours dans le viseur de Leonardo.

Le milieu de terrain est clairement l’un des chantiers de Leonardo cet été. Plusieurs départs pourraient avoir lieu dans ce secteur au Paris Saint-Germain, notamment pour Danilo Pereira, à en croire les informations du Parisien . Pour remplacer le Portugais, Leonardo lorgnerait notamment Marcelo Brozovic, une piste dont nous vous parlions déjà en aout 2020 sur le10sport.com. La presse italienne a révélé que le milieu de l’Inter était à deux doigts de rejoindre le PSG il y a un an, avant que Leandro Paredes ne fasse tout capoter.

Brozovic sacrifié par l’Inter