Mercato - Barcelone : Mourinho veut arracher Depay à Laporta !

Publié le 26 mai 2021 à 0h00 par A.C.

José Mourinho souhaiterait absolument retrouver Memphis Depay à l’AS Roma la saison prochaine.

En fin de contrat, Memphis Depay va quitter l’Olympique Lyonnais. Un scénario plus que prévisible, finalement devenu réalité. Sa destination semble également assez claire, puisque ces derniers jours plusieurs sources ont parlé du FC Barcelone. Il faut dire que l’été dernier Ronald Koeman a tout fait pour le recruter, mais cette fois ça devrait bien être la bonne. Le Barça n’est toutefois pas seul sur les traces de Memphis Depay, puisque son nom a notamment été lié à la Juventus.

Mourinho veut absolument Depay à Rome