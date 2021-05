Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel sur le point de boucler un renfort de taille à 0€ ?

Publié le 26 mai 2021 à 0h45 par D.M.

Afin de remplacer Mathieu Debuchy, l'ASSE espère accueillir Wajdi Kechrida. Et les négociations avanceraient bien avec le joueur de l'Etoile Sportive du Sahel.

C’est désormais officiel ! Claude Puel a annoncé en conférence de presse le départ de Mathieu Debuchy, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin prochain. Le club stéphanois est donc en quête d’un remplaçant, malgré une situation financière compliquée. « Ça fait trois mercatos que Saint-Étienne n'est pas acteur sur le marché et sur le plan financier (…) Il sera difficile d'être acteur une nouvelle fois cet été et je pense que nous ne serons pas les seuls » a confié Puel. L’ASSE cherche à recruter des joueurs libres et aurait trouvé son bonheur en Tunisie.

L'ASSE a déniché le remplaçant de Debuchy