Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un avenir en Ligue 1 pour Valère Germain ?

Publié le 25 mai 2021 à 23h45 par T.M.

En fin de contrat avec l’OM, Valère Germain ne continuera pas avec le club phocéen. Pour autant, l’attaquant pourrait ne pas quitter la Ligue 1 cet été.

Florian Thauvin, Hiroki Sakai… Des départs sont déjà actés à l’OM. Mais cela serait loin d’être terminé. Et à cette liste, on pourrait notamment ajouter le nom de Valère Germain. En fin de contrat, l’attaquant de 31 ans ne sera pas prolongé et se retrouvera donc libre. Germain doit désormais se trouver un nouveau club et récemment, il avait fait part de sa volonté d’aller à l’étranger : « J’espère découvrir l’étranger, ça serait une belle expérience de vie. Ça peut être intéressant pour ma famille ».

Direction… Montpellier ?