Mercato - OM : Longoria idéalement placé dans ce dossier à 12M€ !

Publié le 25 mai 2021 à 21h45 par B.C.

Prêté à l’OM l’hiver dernier, Pol Lirola a répondu aux attentes de Jorge Sampaoli, qui souhaiterait aujourd’hui le conserver. Et l’Argentin peut croire en ses chances dans ce dossier.

Arrivé en provenance de la Fiorentina l’hiver dernier, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pol Lirola s’est rapidement illustré sous le maillot de l’OM. Le latéral droit espagnol a profité de la nomination de Jorge Sampaoli pour devenir un titulaire indiscutable dans la cité phocéenne, incitant ainsi l’OM à vouloir le conserver définitivement, d’autant qu’Hiroki Sakai quittera le club à l’issue de son contrat. Interrogé récemment par La Provence , le père de Pol Lirola a confirmé les projets de son fils pour la suite de sa carrière : « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique de Marseille. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina. » Une volonté qui pourrait avoir du poids dans ce dossier.

Pol Lirola veut rester à l’OM