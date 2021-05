Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme révolution se précise avec Pochettino !

Publié le 27 mai 2021 à 11h15 par La rédaction

Arrivé l'hiver dernier au PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises. Sa relation avec Leonardo serait des meilleures et le directeur sportif chercherait son remplaçant en vue de la saison prochaine.

Arrivé en janvier sur le banc du PSG à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n'a pas obtenu les résultats escomptés pour ses débuts dans le club de la capitale. S'il a remporté la Coupe de France contre Monaco, il n'a pas su dépasser le LOSC au classement en Ligue 1, et le PSG a été détrôné par les Dogues en championnat. Mais au-delà de ça, ses relations avec un membre de la direction en particulier ne seraient pas bonnes du tout...

Zidane ou Conte pour le remplacer ?

D'après les informations de Nicolo Schira, Leonardo songerait sérieusement à changer d'entraîneur. Ses relations avec Mauricio Pochettino ne seraient pas idylliques et les dernières annonces concernant Antonio Conte et Zinédine Zidane pourraient accélérer les choses. En effet, le journaliste italien confirme la tendance pour Pochettino donc et précise que ces deux coachs, bientôt sur le marché, seraient des pistes intéressantes pour remplacer le technicien argentin du PSG, seulement cinq mois après son arrivée...