Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes inclus dans un deal improbable cet été ?

Publié le 27 mai 2021 à 9h45 par La rédaction

À la recherche d'un latéral droit, le PSG serait de plus en plus pressant pour Achraf Hakimi. Le Marocain est toujours sous contrat avec l'Inter, mais Leonardo envisagerait de mettre un de ses joueurs dans la balance pour faire baisser le prix de la transaction.

Récent champion d'Italie avec l'Inter, la saison d'Achraf Hakimi est réussie. Après avoir quitté le Real Madrid l'été dernier, le Marocain a donc pris un virage payant pour sa carrière en rejoignant la Serie A. Mais Hakimi pourrait bien être contraint de quitter les Nerazzurri dès cet été puisqu'en manque d'argent, l'Inter serait contraint de libérer ses plus gros salaires et vendre certainement ses plus grosses valeurs marchandes cet été. Le latéral droit marocain en fait partie et serait même pisté par le PSG.

Paredes inclus dans la transaction ?