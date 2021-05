Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Juninho se lâche sur Memphis Depay !

Publié le 27 mai 2021 à 9h00 par T.M.

En fin de contrat, Memphis Depay ne restera pas à l’OL. Un départ acté par Juninho, qui n’a pas mâché ses mots pour parler du Néerlandais.

Une page se tourne à l’OL. En 2017, les Gones réalisaient un joli coup avec Memphis Depay. Et sur les bords du Rhône, le Néerlandais a totalement relancé sa carrière après son passage délicat à Manchester United. Mais après 4 ans, les routes de chacun vont se séparer. En fin de contrat, Depay ne prolongera pas et sera donc libre de s’engager où il le souhaite d’ici quelques semaines, étant notamment annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, où Ronald Koeman l’attend les bras ouverts depuis maintenant un an.

« Memphis, il a fait son temps »