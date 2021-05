Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Boubacar Kamara se rapproche !

Publié le 27 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Boubacar Kamara pourrait être transféré à l’intersaison, Mattéo Guendouzi serait une piste plus que probable et qui prendrait de l’ampleur du côté de l’OM.

Plus les jours passent, plus la vente de Boubacar Kamara semble se préciser. Pour rappel, le minot marseillais est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2022. Mais à l’instant T, aucun accord ne se dessinerait pour remédier à cette situation. De quoi pousser Pablo Longoria et l’ensemble du département sportif de l’OM à lui trouver une porte de sortie cet été afin de ne pas le laisser partir gratuitement l’année prochaine. Et il se pourrait bien que son remplaçant soit déjà trouvé.

Ça chauffe pour Guendouzi