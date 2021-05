Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kane prépare une grande bataille pour son transfert !

Publié le 27 mai 2021 à 5h15 par Th.B.

Prêt à batailler pour obtenir un bon de sortie et voir son transfert se concrétiser cet été, Harry Kane ne nourrirait pas spécialement l’envie de débarquer au PSG pour autant. Explications.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Harry Kane n’aurait nullement l’intention d’honorer son engagement envers les Spurs jusqu’à son terme. Et alors que le PSG, sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, à en croire The Daily Mirror et Ok Diario, aimerait s’attacher ses services dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, il ne faudrait pas spécialement s’attendre à la venue de l’international anglais au PSG à l’intersaison.

Kane déterminé à partir en guerre pour son transfert, mais pas au PSG…