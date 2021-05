Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane aurait fixé une deadline pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors qu’il voudrait tourner la page Tottenham, lui qui serait dans le viseur du PSG et des plus grands clubs de Premier League, Harry Kane ferait en sorte de savoir de quoi son avenir sera fait avant le début de l’Euro le 11 juin prochain.

« Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ? ». À l’occasion d’un entretien accordé à Gary Neville sur un green de golf diffusé jeudi dernier, Harry Kane faisait clairement savoir qu’il s’attendait à avoir une discussion d’hommes avec son président Daniel Levy afin d’évoquer son avenir au sein de son club formateur. Par la suite, Kane assurait d’ailleurs à la légende de Manchester United que la décision finale lui revenait entièrement bien qu’il soit contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2024. « C'est donc un moment de ma carrière où je dois réfléchir, voir où j'en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président. J'espère que nous pourrons avoir cette conversation. Je suis sûr qu'il voudra établir le plan qu'il envisage, mais en fin de compte, c'est à moi de décider, de voir comment je me sens et ce qui est le mieux pour moi et ma carrière à ce moment précis ». Cependant un problème persisterait dans le dossier Harry Kane, et semble être le même que lors des précédentes fenêtres des transferts : la détermination de Daniel Levy de le conserver coûte que coûte. De quoi compliquer les affaires du PSG. Cependant, Mauricio Pochettino ne lâcherait pas l’affaire.

Pochettino ne lâcherait rien pour Kane, mais…

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aimerait voir débarquer son ancien joueur qu’il a côtoyé à Tottenham si Kylian Mbappé venait à plier bagage à l’intersaison, soit à un an de l’expiration de son contrat qu’il n’a toujours pas prolongé. C’était une information révélée en mars dernier par The Daily Mirror et qui a été confirmée ce mercredi par Ok Diario. Malgré la relation privilégiée que Kane entretiendrait toujours avec Pochettino, le PSG ne serait pas en position favorable dans la course à la signature du buteur de Tottenham qui privilégierait un départ chez un cador de Premier League à l’instar de Manchester City, Chelsea ou encore Manchester United d'après la presse anglaise.

…les Anglais mènent la danse et Kane est déterminé à connaître son futur club avant l’Euro !