Mercato - PSG : Un grand danger se profile pour Leonardo dans le dossier Dybala !

Publié le 26 mai 2021 à 15h45 par La rédaction

N'ayant pas vécu sa meilleure saison avec la Juventus, Paolo Dybala pourrait être envisagé sur le départ. Le PSG se serait positionné sur son dossier, mais un autre prétendant serait en train de s'activer sérieusement pour s'attacher les services de l'Argentin.

Cherchant du renfort, notamment sur le plan offensif, Leonardo se serait mis à explorer quelques pistes. Et certains noms ont déjà été liés au PSG récemment comme ceux de Harry Kane, Robert Lewandowski ou encore Paolo Dybala. L’Argentin n'a pas vécu sa meilleure saison sous le maillot de la Juventus lors de l'exercice 2020-2021 (cinq buts et trois passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues). L’ancien de Palerme pourrait donc se chercher un nouveau point de chute et il ne manquerait pas de courtisans. L’un d’eux serait d’ailleurs en train de sérieusement s’activer pour s’attacher ses services.

Ça s’intensifie entre l’Atletico Madrid et Dybala