Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Le Qatar n’a pas dit son dernier mot pour Cristiano Ronaldo !

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo est susceptible de quitter l’Italie durant l’été, et comme vous l’a révélé le10sport.com, ses représentants ont déjà commencé à préparer le terrain pour un possible transfert. Une situation dont pourrait profiter le PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé et de prolongation de Lionel Messi avec le FC Barcelone

Depuis l’élimination de la Juventus par le FC Porto en mars dernier dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est sous le feu des critiques en Italie, et sa situation ne s’est pas arrangée avec la fin de saison très délicate du club turinois, passé tout proche de la catastrophe en obtenant son billet pour la prochaine C1 à la dernière journée de Serie A. Engagé avec la Juve jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo réalise pourtant une nouvelle saison impressionnante alors qu’il a fêté ses 36 ans en février dernier. Avec 36 buts en 44 apparitions sous le maillot bianconero , le quintuple Ballon d’Or a prouvé qu’il pouvait encore jouer les premiers rôles dans une équipe compétitive, un rendement qui pourrait l’inciter à plier bagage afin de prendre part à un dernier projet ambitieux avant la fin de sa carrière. D’après la presse italienne, Cristiano Ronaldo songerait en effet à quitter la Juventus, et comme le10sport.com vous l’annonçait il y a quelques jours, ses représentants ont déjà tâté le terrain en vue d’un transfert cet été, un emballement justifié par la crainte de ne pas pouvoir disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Mais si la Juve sera finalement présente, cela ne signifie pas pour autant que le numéro 7 entamera cette nouvelle campagne dans le Piémont.

Vers un départ de Cristiano Ronaldo ?

L’avenir de Cristiano Ronaldo reste en effet très incertain, et le principal intéressé ne fait rien pour dissiper les doutes sur le sujet. Après le dernier match de son équipe dimanche, l’international portugais a publié un long message sur Instragam afin de faire le bilan de son passage à la Juventus, club dans lequel il est parvenu à rafler toutes les distinctions collectives et individuelles sur le plan national. « Avec ces succès, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé dès le premier jour de mon arrivée en Italie : gagner le Championnat, la Coupe et la Supercoupe, mais aussi être Meilleur joueur et Meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de clubs géants et d'une culture du football bien à moi , a-t-il indiqué. Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé mon empreinte dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés. C'est pour cela que je travaille, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je chercherai toujours à obtenir jusqu'au dernier jour. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage ! » Il n’en fallait pas plus pour que les médias transalpins s’en donnent à cœur joie, mais peu d’options s’offrent à Cristiano Ronaldo. Malgré les rêves du président du Sporting, Jorge Mendes a clairement indiqué qu’un retour au Portugal n’était pas envisagé par l’attaquant de 36 ans. De son côté, Florentino Pérez a fermé la porte du Real Madrid à l’ancienne star du club, ne laissant ainsi plus que deux options crédibles au joueur actuellement : Manchester United et le PSG.

