Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 mai 2021 à 13h15 par Th.B.

Kylian Mbappé n’ayant toujours pas scellé son avenir au PSG ou pris la décision de s’en aller, Leonardo serait toujours dans l’incertitude et pourrait voir Cristiano Ronaldo être disponible cet été.

Et si Leonardo décidait de remplacer Kylian Mbappé par Cristiano Ronaldo ? Malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo ces dernières semaines, le président du PSG et le directeur sportif parisien seraient susceptibles de voir le champion du monde tricolore pliait bagage à l’intersaison, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 et ne semble toujours pas avoir avancé avec ses dirigeants pour une prolongation. Sur le départ du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo semble être plus qu’une simple option.

Cristiano Ronaldo, le successeur de Mbappé ?